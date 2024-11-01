У костюмі з вусиками: Лені Клум з'явилася в образі милого прибульця на вечірці

Вона вже традиційно відвідує цей захід щороку та завжди має дуже гламурний вигляд.

Дочка супермоделі та відомої ведучої Гайді Клум — Лені — відвідала вечірку своєї матері у Нью-Йорку. Дівчина вбралася в костюм милого прибульця.

Лені Клум / Фото: Associated Press

У Лені була на голові перука з білим волоссям і вусики. Також її обличчя було вкрите гримом і з приклеєними великими чорними очима.

Вбрання вона обрала не менш ефектне — одягла сріблястий костюм, який складався з боді, чоботів та блискучих колготок.

Лені Клум / Фото: Associated Press

Позувала модель з Біллом Кауліцем – братом-близнюком чоловіка її матері Тома. Брати — учасники відомого гурту Tokio Hotel. Білл був у гламурному костюмі у вигляді Галактики, адже на ньому були планети та багато стразів, які імітували космос.

Лені Клум та Білл / Фото: Associated Press

Як Лені готувалася до вечірки, вона показала у Instagram.

Лені Клум / Фото: Instagram Лені Клум

Головна зірка вечора Гайді вбралася в костюм у стилі фільму Стівена Спілберга 1982 року "Іншопланетянин".

Гайді та Лені Клум / Фото: Associated Press

У неї з чоловіком Томом були парні костюми.

Хайді Клум та Том / Фото: Associated Press

Читайте також:

Образи Лені Клум (11 фото)