У костюмі з вусиками: Лені Клум з'явилася в образі милого прибульця на вечірці

Вона вже традиційно відвідує цей захід щороку та завжди має дуже гламурний вигляд.
Дочка супермоделі та відомої ведучої Гайді Клум — Лені — відвідала вечірку своєї матері у Нью-Йорку. Дівчина вбралася в костюм милого прибульця.
У Лені була на голові перука з білим волоссям і вусики. Також її обличчя було вкрите гримом і з приклеєними великими чорними очима.
Вбрання вона обрала не менш ефектне — одягла сріблястий костюм, який складався з боді, чоботів та блискучих колготок.
Позувала модель з Біллом Кауліцем – братом-близнюком чоловіка її матері Тома. Брати — учасники відомого гурту Tokio Hotel. Білл був у гламурному костюмі у вигляді Галактики, адже на ньому були планети та багато стразів, які імітували космос.
Як Лені готувалася до вечірки, вона показала у Instagram.
Головна зірка вечора Гайді вбралася в костюм у стилі фільму Стівена Спілберга 1982 року "Іншопланетянин".
У неї з чоловіком Томом були парні костюми.
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