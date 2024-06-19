У костюмі зі стразами і туфлях із бантиками: американська акторка сходила на ранкове шоу

Американська акторка Тараджі Генсон побувала на телешоу Good Morning America у Нью-Йорку.

Для своєї появи в ефірі вона обрала білу сорочку і чорний костюм, який складався з жакета зі стразами на лацканах і широких штанів із лампасами з леліток і з чорною стрічкою-поясом із бантиком.

Тараджі Генсон / Фото: Getty Images

Лук Тараджі доповнила срібними туфлями зі срібно-червоними бантиками і чорною сумкою. Вона зробила гладке укладання з боковим проділом, макіяж із пишними віями і завершила аутфіт золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Тараджі Генсон на премії Tony Awards 2024 у Нью-Йорку сяяла у блискучій сукні по фігурі від Oscar de la Renta, у якій була схожою на русалку. Вбрання не мало бретельок і було вкрите золотисто-срібною "лускою".

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