У костюмі зі стразами і туфлях із бантиками: американська акторка сходила на ранкове шоу

53-річна Тараджі Генсон обрала для ефіру стильний чорно-білий образ.
Американська акторка Тараджі Генсон побувала на телешоу Good Morning America у Нью-Йорку.
Для своєї появи в ефірі вона обрала білу сорочку і чорний костюм, який складався з жакета зі стразами на лацканах і широких штанів із лампасами з леліток і з чорною стрічкою-поясом із бантиком.
Лук Тараджі доповнила срібними туфлями зі срібно-червоними бантиками і чорною сумкою. Вона зробила гладке укладання з боковим проділом, макіяж із пишними віями і завершила аутфіт золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Тараджі Генсон на премії Tony Awards 2024 у Нью-Йорку сяяла у блискучій сукні по фігурі від Oscar de la Renta, у якій була схожою на русалку. Вбрання не мало бретельок і було вкрите золотисто-срібною "лускою".
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