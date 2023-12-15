У костюмі зі стразами та на шпильках: Шерон Стоун сяяла на червоній доріжці

Шерон Стоун була присутня на розмові з американським художнім критиком Джеррі Зальцем у 92NY, у Нью-Йорку, де вони поговорили про мистецтво.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Стоун приїхала на зустріч у коричневому штанному костюмі з вишивкою бісером, що складався з короткого жакета, під який зірка одягла бежеву водолазку та штанів зі стрілками. Лук Шерон доповнила туфлями-човниками до тону із лакованої шкіри.

Шерон зачесала біляве волосся назад, зробила легкий макіяж очей з рожевими тінями, що переливаються на повіках, і ніжно-рожевою помадою підкреслила губи. У вухах у зірки були невеликі сережки-кільця і велику каблучку вона одягнула на палець. Шерон мала розслаблений вигляд та багато усміхалася під час розмови.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Минулого разу на публіці вона з'явилася у сукні з рукавичками та золотою квіткою, у такому аутфіті зірка відвідала Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі, де сяяла на доріжці.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Читайте також: