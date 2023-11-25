У костюмі зі стразами та накидкою-сіткою: Джессіка Честейн на кінофестивалі у Марокко

Голлівудська зірка прилетіла до Марокко, щоб взяти участь у Марракешському міжнародному кінофестивалі. 24 листопада Джесіка Честейн вийшла на червону доріжку, оскільки є цього року головою журі.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

На цьому заході Джессіка з'явилася в штанному костюмі від бренду Armani Prive з кутюрної колекції осінь-зима 2021. Вбрання складалося з топу на тонких бретельках і вільних штанів знизу, у яких були розрізи спереду.

Також Честейн доповнила образ оригінальною накидкою-сіткою із перлів. На ній було плетіння у вигляді бабок та торочки.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила гламурними туфлями з відкритими пальцями, гарним вечірнім макіяжем та зачіскою-хвостом.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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