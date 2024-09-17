У костюму кольору бургунді: Лілі Коллінз продемонструвала стильний осінній лук

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Лілі Коллінз, яка мала чудовий вигляд.

Акторка продемонструвала чудовий варіант стильного аутфіту на осінь. На ній був костюм трендового кольору бургунді, який складався з подовженого жакета з широкими лацканами і прямих штанів, а також чорний кроптоп у рубчик із V-подібним вирізом.

Лілі Коллінз / Фото: Getty Images

Вбрання Лілі доповнила лакованими туфлями в тон. У неї було ідеально рівне укладання боб-каре, макіяж у натуральних відтінках, ніжний манікюр, золоті сережки у вухах і каблучки на пальцях.

Нагадаємо, на прем'єрі серіалу "Емілі в Парижі" у Римі Лілі Коллінз постала у розкішній золотій сукні з віскози в рубчик від Модного дому Schiaparelli.

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