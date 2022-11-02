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У косусі і з тризубом на шиї: Злата Огнєвіч прогулялася осіннім Києвом

У косусі і з тризубом на шиї: Злата Огнєвіч прогулялася осіннім Києвом

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У косусі і з тризубом на шиї: Злата Огнєвіч прогулялася осіннім Києвом

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Співачка влаштувала фотосесія у парку.

Злата Огнєвіч прогулялася осіннім Києвом, який у цю пору стає по-особливому красивим. Під час прогулянки артистка вирішила пофотографуватися. Що з цього вийшло, вона показала в Instagram.

Злата Огнєвіч / © Instagram Злати Огнєвіч
Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Злата одягла все чорне. На ній був светр, який вона спустила з одного плеча, лосини і шкіряна косуха.

Злата Огнєвіч / © Instagram Злати Огнєвіч
Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Аутфіт Огнєвіч доповнила золотими прикрасами: лаконічними сережками і підвіскою "тризуб" на ланцюжку. Волосся вона розпустила і зробила максимально природній макіяж.

Злата Огнєвіч / © Instagram Злати Огнєвіч
Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
883
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