У ковбойському аутфіті: Дженніфер Лопес сфотографували на прогулянці в Аспені

Співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала несподіваний лук на відпочинку на гірськолижному курорті в Аспені.
55-річна знаменитість змінила молочно-біле пальто на синю куртку та широкі джинси, які поєднувала з грубими черевиками на шнурівці та ковбойським капелюхом та бежевим светром з високою горловиною.
Дженніфер знову вирушила на прогулянку магазинами. Відомо, що разом з нею в Аспені перебуває її сестра Лінда та діти.
А днем раніше Джей Ло зазнімкували в барі. Кажуть, вона була у компанії Кевіна Костнера.
Нагадаємо, на гірськолижному курорті в Аспені, штат Колорадо, зараз також відпочиває супермодель Гайді Клум та співачка Мерая Кері з сім'ями.
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