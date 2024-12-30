У ковбойському аутфіті: Дженніфер Лопес сфотографували на прогулянці в Аспені

Співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала несподіваний лук на відпочинку на гірськолижному курорті в Аспені.

55-річна знаменитість змінила молочно-біле пальто на синю куртку та широкі джинси, які поєднувала з грубими черевиками на шнурівці та ковбойським капелюхом та бежевим светром з високою горловиною.

Дженніфер знову вирушила на прогулянку магазинами. Відомо, що разом з нею в Аспені перебуває її сестра Лінда та діти.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

А днем раніше Джей Ло зазнімкували в барі. Кажуть, вона була у компанії Кевіна Костнера.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на гірськолижному курорті в Аспені, штат Колорадо, зараз також відпочиває супермодель Гайді Клум та співачка Мерая Кері з сім'ями.

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