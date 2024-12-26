У ковбойському капелюсі, стразах та компанії 12-річної дочки: Бейонсе виступила на Різдво на стадіоні

Попзірка виступила у своєму рідному місті Г'юстоні.
Різдво співачка Бейонсе відсвяткувала не в сімейному колі, а на стадіоні – зірка 25 грудня вийшла на публіку у перерві між грою команд американського футболу Houston Texans та Baltimore Ravens. Це був її перший живий виступ із її матеріалом з альбому Cowboy Carter.
Під час шоу Бейонсе була одягнена у все біле і з нею виступили її танцюристи та 12-річна дочка Блю Айві.
Образ співачки був у ковбойському стилі, а вбрання, яке включало боді та штани-чапи, було багато прикрашене стразами.
На голові у співачки був ковбойський крислатий капелюх, а її шию і руки прикрашали коштовності з камінням.
Блю Айві на відміну від інших учасників балету не одягла перуку з білим волоссям. Також відрізнявся і її костюм — на дівчинці був гламурний корсет зі стразами та штани з торочкою та розрізами.
Вбрання для мами і дочки створив український бренд FROLOV
Блю Айві любить з'являтися з матір'ю на різних заходах, а також часто вибирає дуже гламурні вбрання. Нещодавно дівчинка вийшла на червону доріжку в золотій сукні з величезною бальною спідницею, чим привернула дуже багато уваги, зокрема через свій дорослий вигляд.
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