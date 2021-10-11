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У ковбойському капелюсі та пальті з торочкою: ефектна Катерина Бужинська знялася у новій фотосесії

У ковбойському капелюсі та пальті з торочкою: ефектна Катерина Бужинська знялася у новій фотосесії

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Артистка продовжує експериментувати з образами.

Катерина Бужинська знялася у цікавому фотосеті, в якому продемонструвала образ кантрі. Світлини співачка опублікувала в Instagram.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Перед об'єктивом фотокамери вона постала у білому пальті з коричневим принтом та торочками, білій водолазці та білих штанях. На ній також були білі козаки.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Головним акцентом в її аутфіті був коричневий ковбойський капелюх з Техасу.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

"Я привезла його з Америки 20 років тому (це був подарунок від Барбари, дружини мого дяді Станіслава )", - написала під фото Бужинська.

З-під капелюха визирали красиві локони. На обличчі був макіяж з акцентом на очах. Вуха співачка прикрасила сережками з камінням.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, раніше Катя похизувалася стильним образом у синьому костюмі з квітковим принтом, який складався із жакету і штанів. Костюм виконавиця поєднала з чорним топом.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

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