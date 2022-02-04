У кожушку та з сумкою Yves Saint Laurent: переможниця "Холостяка-10" зробила ліфтолук

Даша Ульянова похизувалася модною сумкою.
Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Даша Ульянова – ще та модниця. Дівчина любить приміряти стильні речі та вихвалятися образами перед фоловерами.
Цього разу красуня зробила ліфтолук та опублікувала його в Instagram. Позувала Даша у чорно-білому кожушку та чорних шкіряних штанях. Свій аутфіт Ульянова доповнила сумкою кольору індиго від Yves Saint Laurent із ланцюжками-ручками.
Волосся дівчина уклала у легкі локони, зробила макіяж із чорними стрілками та прикрасила вуха лаконічними сережками. Вишневий манікюр завершив лук Даші.
Раніше Ульянова розбурхала уяву підписників відвертим знімком, на якому вона позувала оголеною та вимазаною фарбою.
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