У кожушку та з сумкою Yves Saint Laurent: переможниця "Холостяка-10" зробила ліфтолук

У кожушку та з сумкою Yves Saint Laurent: переможниця "Холостяка-10" зробила ліфтолук

Даша Ульянова похизувалася модною сумкою.

Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Даша Ульянова – ще та модниця. Дівчина любить приміряти стильні речі та вихвалятися образами перед фоловерами.

Цього разу красуня зробила ліфтолук та опублікувала його в Instagram. Позувала Даша у чорно-білому кожушку та чорних шкіряних штанях. Свій аутфіт Ульянова доповнила сумкою кольору індиго від Yves Saint Laurent із ланцюжками-ручками.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

Волосся дівчина уклала у легкі локони, зробила макіяж із чорними стрілками та прикрасила вуха лаконічними сережками. Вишневий манікюр завершив лук Даші.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

Раніше Ульянова розбурхала уяву підписників відвертим знімком, на якому вона позувала оголеною та вимазаною фарбою.

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