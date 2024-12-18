У красивих босоніжка і сукні з розрізом до талії: Белла Торн у спокусливому образі з'явилася на вечірці

27-річна акторка і співачка мала сексуальний вигляд у чорному вбранні з акцентними білими квітами.
Белла Торн влаштувала у Лос-Анджелесі вечірку з нагоди запуску своєї лінійки ювелірних виробів The Bella by Thorne, яку створила у колаборації з Walmart.
Господиня свята продемонструвала спокусливий образ у чорній оксамитовій сукні з широкими бретельками, драпуванням у зоні декольте і сміливим розрізом аж до талії. Вбрання прикрашали дві контрастні білі 3D-квітки.
Аутфіт Белла доповнила чорними босоніжками із ремінцями та золотими рельєфними підборами від бренду Alaïa вартістю 1750 доларів.
Торн зробила зачіску з легкими локонами, макіяж із акцентом на очах і довгий світлий манікюр, прикрашений золотим декором. На шиї у неї було намисто з перлами і підвіскою, на руках – браслети і каблучки, а на нозі – золотий браслет із намистинами.
Нагадаємо, Белла Торн відвідала 19-ий Римський кінофестиваль у Auditorium Parco Della Musica. Там вона постала у блідо-блакитній сукні з V-подібним вирізом, прикрашеній різнокольоровою облямівкою, і панчохах.
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