У красивих сукнях-вишиванках: Марія Бурмака презентувала пісню про любов до України

Марія Бурмака до Дня Незалежності України презентувала пісню і кліп "Україна серденько".

"Пісню "Україна серденько" я написала вночі після того, як Київ зазнав однієї із наймасштабніших ракетних атак, коли одна з ракет влучила в Охматдит. Я не могла спати, було так боляче. Вкотре ворог безпринципно бив по святому, по дітях. У мене почали складатись рядки. Як ніби хочеться огорнути любов'ю рідну людину, якій завдали болю, так я хотіла всім серцем притулитись до рідної землі. І написала пісню "Україна серденько", – поділилася Марія.

Марія Бурмака/Фото Міхи Хайкіна

Ця композиція про любов у символах і відчуттях, які знайомі кожному. Не кліше, не пропагандистські гасла і не банальний набір фраз. А образи, які завжди у свідомості. Це те, що живе глибоко в серці.

"Вранці я записала пісню під гітару в телефон і надіслала друзям. Просто як підтримку в ці важкі дні. Пісня вже жила в моїй голові. Мені дуже захотілось аби в пісні зі мною звучали багато дитячих голосів. Як віра в майбутнє, як сила того відчуття, коли ми разом, як протистояння світла темній безодні. Майже одразу відгукнувся мій друг саундпродюсер Вадим Лисиця", – розповіла артистка.

Марія Бурмака/Фото Міхи Хайкіна

"Я зрозумів, що ця пісня потрібна не тільки нам, вона потрібна Україні. Тому ми одразу почали роботу над нею, щоб презентувати до Дня Незалежності. Щоб вона звучала та об’єднувала, підтримувала надію і впевненість у перемозі. Надавала сил далі разом боротися за своє і рідне", – сказав Вадим Лисиця.

Марія Бурмака/Фото Міхи Хайкіна

У кліпі Марія продемонструвала кілька ефектних образів у сукнях-вишиванках від української дизайнерки Юлії Магдич.

У яблуневому саду співачка постала у сукні із вишитими синьо-жовтими квітами, а також у вбранні з вишитою бавовною.

Марія Бурмака/Фото Міхи Хайкіна

Марія Бурмака/Фото Міхи Хайкіна

А на тлі вітряків і стерні Бурмака позувала у сукні-вишиванці "сірим по сірому".

Нагадаємо, Марія Бурмака показала, як відсвяткувала свій день народження.

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