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У красивій блакитній сукні: Катя Осадча з чоловіком і сином поплавала на яхті

У красивій блакитній сукні: Катя Осадча з чоловіком і сином поплавала на яхті

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Катя Осадча та Юрій Горбунов іноді люблять вибиратися на прогулянки на яхті Дніпром.

Минулі вихідні зіркове подружжя саме так і провело. Тоді Катя поділилася зі своїми підписниками в Instagram фото і навіть показала кілька знімків з підросли сином Іваном, якому в лютому виповнилося 4 роки.

Катя Осадча з сином Іваном / © Instagram Каті Осадчої
Катя Осадча з сином Іваном / Instagram Каті Осадчої

Одягнена вагітна Осадча була в блакитну сукню довжини міді з цікавим принтом і зав'язкою на шиї. Вона позувала на яхті босоніж, волосся зібрала в хвіст і одягла великі сонцезахисні окуляри.

Катя Осадча / © Instagram Каті Осадчої
Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Осадча та Горбунов традиційно зробили спільне селфі. А також Катя була заскочена з сином Іваном, який сидів спиною до камери.

"День на річці", — так тоді підписала знімки ведуча.

Юрій Горбунов та Катя Осадча / © Instagram Каті Осадчої
Юрій Горбунов та Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої
Катя Осадча / © Instagram Каті Осадчої
Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

А напередодні цього Осадча та Горбунов побували у Львові, де відвідали міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest і прогулялися старою частиною міста. Тоді ведуча одягла білу сукню довжини міді з мереживом із спільної з Андре Таном колекції під назвою ANDRE TAN х Катя Осадча.

Юрій Горбунов / © Instagram Каті Осадчої
Юрій Горбунов / Instagram Каті Осадчої

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