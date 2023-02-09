У красивій блузці від українського бренду: супермодель Аліна Байкова на вечірці

Українка Аліна Байкова відвідала світський захід у Нью-Йорку – урочисте відкриття готелю Serafina Madison.

Для вечірки дівчина обрала простий, лаконічний, але все ж таки гламурний образ, в якому поєднала кілька цікавих брендів.

Аліна активно підтримує українських виробників, тому одягла гарну блузку смарагдового відтінку від бренду Gasanova, яку поєднала із джинсами, зеленою сумкою від Pinko із кристалами та чорними чоботями від взуттєвого бренду Kachorovska.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Волосся Аліна зібрала у високу кіску і зробила улюблений макіяж у коричневій гамі.

Марія Сякова, Нія Гатбель та Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Наступного дня вона також відвідала захід – вечірку на честь відкриття Тижня моди у Нью-Йорку. Тоді зірка з'явилася в сукні з промовистим слоганом.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

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