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У красивій блузці від українського бренду: супермодель Аліна Байкова на вечірці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
823
Час на прочитання
1 хв
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У красивій блузці від українського бренду: супермодель Аліна Байкова на вечірці

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Модель активно підтримує українські бренди.

Українка Аліна Байкова відвідала світський захід у Нью-Йорку – урочисте відкриття готелю Serafina Madison.

Для вечірки дівчина обрала простий, лаконічний, але все ж таки гламурний образ, в якому поєднала кілька цікавих брендів.

Аліна активно підтримує українських виробників, тому одягла гарну блузку смарагдового відтінку від бренду Gasanova, яку поєднала із джинсами, зеленою сумкою від Pinko із кристалами та чорними чоботями від взуттєвого бренду Kachorovska.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Волосся Аліна зібрала у високу кіску і зробила улюблений макіяж у коричневій гамі.

Марія Сякова, Нія Гатбель та Аліна Байкова / © Getty Images
Марія Сякова, Нія Гатбель та Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Наступного дня вона також відвідала захід – вечірку на честь відкриття Тижня моди у Нью-Йорку. Тоді зірка з'явилася в сукні з промовистим слоганом.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
823
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