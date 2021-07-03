У красивій квітковій сукні: дочка Моніки Беллуччі знімається в новій рекламі для Dolce & Gabbana

16-річна дівчина потрапила під приціл папараці в Італії.

Попри юний вік дочка Моніки Беллуччі, Дева Кассель, є обличчям бренду Dolce & Gabbana. Кілька днів тому Дева разом з мамою та молодшою сестрою Леоні прилетіла до італійського містечка Портофіно для знімань у новій рекламі аромату Dolce Rose.

1 червня в самому центрі мальовничого міста стартували знімання і папараці вдалося зробити кілька кадрів Деви за роботою. Дівчина була в ніжно-фіолетовій сукні з рюшами, її волосся було розпущене і укладене в натуральні локони. У вухах у неї були довгі сережки, а на обличчі легкий макіяж. Взута Дева була в білі босоніжки. Всі речі на дівчині були від Dolce & Gabbana.

Дева Кассель / Getty Images

Дева Кассель / Getty Images

Увечері Дева з мамою і сестрою вийшла на прогулянку. Знаменитостей сфотографували на вулиці. Юна модель була в широких білих джинсах і топі, а ось її мама одягла повністю чорний аутфіт. 11-річна Леоні була в джинсах і сірій футболці.

Дева, Леоні і Моніка Беллуччі / Getty Images

Леоні Кассель і Моніка Беллуччі / Getty Images

Нагадаємо, що раніше вона теж знімалася в рекламі для аромату Dolce & Gabbana. Але тоді знімання відбувалися в місті Белладжо, біля озера Комо. Крім контракту із знаменитим брендом Дева почала співпрацю з модельним агентством Karin Models, з яким працює і її мама. Також дівчина вже встигла з'явитися на обкладинках французького Elle та іспанського Harper's Bazaar.

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