У красивій рожевій сукні і в ненових туфлях: мама Періс Гілтон позувала для фотографів

У красивій рожевій сукні і в ненових туфлях: мама Періс Гілтон позувала для фотографів

Знаменитість провела час на оглядовому майданчику.

62-річна американська телеведуча і світська левиця Кеті Гілтон, яка також є мамою Періс та Нікі Гілтон, відвідала захід на даху Емпайр-стейт-білдінг.

Кеті Гілтон / Getty Images

Кеті була одягнена в святкову біло-рожеву сукню зі строкатим квітковим малюнком у стилі 80-х. Вбрання було до колін, а прикрашала його елегантна рюша спереду. Поєднала сукню Гілтон з сатиновими туфлями-човниками на шпильці і колготками в сіточку. Але мабуть туфлі у знаменитості одні з улюблених, адже вигляд у них не найкращий — на фото було помітно їхні трохи обідрані миси.

Getty Images

У поношеному взутті знаменитості з'являються на публіці досить часто. Наприклад, Олівія Палермо продовжує носити улюблені бабуші, попри їхній зовнішній вигляд, а акторку Кеті Голмс і зовсім фотографували у брудному взутті.

Олівія Палермо / Getty Images

Кеті Голмс / Getty Images

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Стиль Періс Гілтон (26 фото)

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