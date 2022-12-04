У красивій сукні і з прикрасою на голові: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала розкішний аутфіт

Саша Мудра постала на церемонії троянд в образі східної красуні.

В ефір вийшов шостий випуск реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни.

Знімання шостого тижня відбувалися у Дубаї, тож на церемонії троянд учасниці з'явилися в образах східних красунь.

25-річна Олександра Мудра продемонструвала на церемонії розкішний аутфіт у бежевій сукні, розшитій золотистими паєтками і камінням, з оголеними плечами і шифоновою накидкою-шлейфом.

Волосся Саші уклали у локони і доповнили лук срібною прикрасою з камінням для голови і браслетом із цього самого комплекту. Їй зробили гарний макіяж із чорними стрілками і бежевою помадою.

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту - Аліна Єршова - постала на церемонії у блакитній сукні з камінням, з тюрбаном на голові і чокером-кольє з камінням.

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