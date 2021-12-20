У красивій сукні та з укладанням: Нікола Пельтц показала фото з весілля, яке зробив Бруклін Бекхем

Майбутня невістка Вікторії Бекхем поділилася фотографіями у блогу.

Нікола Пельтц сходила зі своїм коханим Брукліном Бекхемом на весілля та показала фото, які зробив для неї її хлопець.

Нікола у чорній вечірній сукні довжини міді, без бретелів і у високих рукавичках мала дуже ефектний вигляд. Дівчина доповнила свій лук чорними гостроносими туфлями на підборах, сережками у вухах та золотою підвіскою на шиї. А також вона зробила гарне укладання та вечірній макіяж.

"Бруклін зробив кілька кадрів зі мною перед весіллям", – підписала знімки Пельтц.

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У новому 2022 році шанувальники цієї пари чекають на їхнє весілля. Бруклін та Нікола заручені з літа 2020 року, але весілля їм довелося перенести на наступний рік і все через пандемію. Не те щоб люди не влаштовували весіль у цей непростий час, просто Нікола та Бруклін, а також їхні батьки, швидше за все, хочуть організувати масштабне свято на честь весілля своїх дітей. Наречена буде у сукні, яку пошиє для неї її майбутня свекруха.

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