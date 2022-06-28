У красивій сукні та з усмішкою: Селена Гомес на прем'єрі продовження серіалу "Вбивства в одній будівлі"

У красивій сукні та з усмішкою: Селена Гомес на прем'єрі продовження серіалу "Вбивства в одній будівлі"

29-річна Селена Гомес з'явилася 27 червня на червоній доріжці у Лос-Анджелесі.

Зірка відвідала прем'єру другої частини комедійного детективу "Вбивства в одній будівлі", в якому знімалася разом із Мартіном Шортом та Стівом Мартіном. Для заходу вона обрала сукню від бренду Michael Kors, розшиту сріблястими паєтками, з одним рукавом і невеликим вирізом на талії. Також вбрання прикрашав високий розріз на спідниці.

Селена Гомес із Мартіном Шортом та Стівом Мартіном / Фото: Associated Press

Доповнили образ знаменитості сріблясті босоніжки, сережки-кільця та макіяж. Волосся Селена зібрала у високий хвіст.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, сюжет серіалу розповідає про загадкове вбивство, яке намагаються розкрити головні герої — троє сусідів елітного будинку у центрі Нью-Йорка. Аби дізнатися правду, вони починають розслідувати злочин та записувати детективний подкаст, який стає дуже популярним. Серіал вийшов захопливим, веселим та дуже стильним. Також цікаво, що до акторського складу у новому сезоні приєднається модель та акторка Кара Делевінь.

Читайте також: