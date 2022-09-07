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У красивій сукні від Versace: Рейчел Броснаген на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю

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У красивій сукні від Versace: Рейчел Броснаген на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю

Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

Вона обрала для своєї появи сукню не з нової колекції.

Зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" Рейчел Броснаген відвідала Венеційський кінофестиваль. Акторка відвідала показ фільму "Мертвий за долар", де зіграла одну із голосних ролей.

Для червоної доріжки вона обрала довгу вечірню сукню з американською проймою, з кутюрної колекції Versace осінь-зима 2018 року.

Вбрання було виконане у ніжно-рожевому кольорі, з бордовими елементами у вигляді декору з бісеру та каміння з боків сукні та біля горловини.

Рейчел Броснаген / © Associated Press
Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

Доповнював сукню високий розріз, що демонстрував ногу дівчини, та невеликий шлейф.

Рейчел Броснаген / © Associated Press
Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

Також на Рейчел були сатинові босоніжки на підборах та прикраси від Bvlgari.

Рейчел Броснаген / © Associated Press
Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

Вдень на фотоколл акторка також вийшла на фото. На Рейчел також був лук від Versace, в якому вона поєднала рожевий корсетний топ, смугасту спідницю із золотим поясом на стегнах та чорні туфлі. Шию акторки прикрашав золотий чокер із чорним каменем та логотипом бренду.

Рейчел Броснаген / © Associated Press
Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

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