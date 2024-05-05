У красивій сукні-вишиванці і гуцульській згарді: Катерина Бужинська показала, як з дітьми "билася" яйцями

Катерина Бужинська привітала своїх підписників із Великоднем і опублікувала святкові знімки зі своїми дітьми – Дмитриком і Катеринкою.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Христос Воскрес! Нехай Великдень принесе світло, радість, затишок у вашу оселю, і мир Україні", – побажала співачка.

На фото артистка постала у розкішній білій сукні із синьою вишивкою від української дизайнерки Лілії Винник. Свій образ Катерина доповнила білою стрічкою і традиційною гуцульською прикрасою з синіми намистинами і срібними хрестиками – згардою.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Син Бужинської був одягнений у синю вишиванку, а донька – у таку саму сукню-вишиванку.

Зіркова мама з дітьми позували з великоднім кошиком. Потім вони показали на відео, як гралися у традиційну великодню гру "навбитки" – "билися" яйцями. Переможницею у цій грі стала Катеринка."

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Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан під час повітряної тривоги у Кременчуці продовжили концерт у бомбосховищі.

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