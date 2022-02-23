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У красивій сукні-вишиванці і з "Кобзарем": Катерина Бужинська опублікувала нову світлину

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У красивій сукні-вишиванці і з "Кобзарем": Катерина Бужинська опублікувала нову світлину

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Співачка виклала фото, на якому вона у національному вбранні тримає книжку Тараса Шевченка.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram світлину, на якій вона продемонструвала красивий образ у розкішній сукні-вишиванці з мереживом. Її образ доповнила зачіска з локонами, макіяж з акцентом на очах та сережки із салатовим камінням.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

У руках співачка тримає "Кобзар" Тараса Шевченка. Під світлиною Катерина процитувала Тараса Григоровича:

"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі".

Нагадаємо, у День єдності України Бужинська разом з чоловіком і дітьми привітали українців зі святом. Вони також записали відео, на якому співають гімн України.

(щоб подивитися інше відео, гортайте вправо)

Раніше Катерина похизувалася новою об'ємною зачіскою.

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