У красивій сукні-вишиванці і з "Кобзарем": Катерина Бужинська опублікувала нову світлину

Співачка виклала фото, на якому вона у національному вбранні тримає книжку Тараса Шевченка.
Катерина Бужинська опублікувала в Instagram світлину, на якій вона продемонструвала красивий образ у розкішній сукні-вишиванці з мереживом. Її образ доповнила зачіска з локонами, макіяж з акцентом на очах та сережки із салатовим камінням.
У руках співачка тримає "Кобзар" Тараса Шевченка. Під світлиною Катерина процитувала Тараса Григоровича:
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі".
Нагадаємо, у День єдності України Бужинська разом з чоловіком і дітьми привітали українців зі святом. Вони також записали відео, на якому співають гімн України.
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Раніше Катерина похизувалася новою об'ємною зачіскою.
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