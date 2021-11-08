У красивій сукні-вишиванці та у стильному пальті: Мей Маск приміряла вбрання від українських дизайнерів

У красивій сукні-вишиванці та у стильному пальті: Мей Маск приміряла вбрання від українських дизайнерів

Мама Ілона Маска, модель і бізнес-леді вийшла у світ у сукні-вишиванці від Юлії Магдич та у вбранні від Каті Сільченко.

Мей Маск – жінка з чудовим почуттям стилю. Кожен її образ викликає захоплення. Нещодавно мама Ілона Маска вийшла у світ у луці від української дизайнерки. Під час перебування у Катарі, куди Мей приїхала на церемонію нагородження дизайнерів із Близького Сходу та Африки - Fashion Trust Arabia Prize 2021, вона продемонструвала образ у красивій біло-синій сукні-вишиванці від Юлії Магдич. Аутфіт Маск доповнила елегантними золотими сережками, акуратним укладанням, ніжним макіяжем та сіро-рожевою сумочкою Dior. Відео зі знаменитістю у сукні-вишиванці опублікувала в Instagram Магдич.

А днями мама Ілона Маска відвідала Київ. Під час свого перебування в українській столиці вона продемонструвала аутфіт у стильному бежевому пальті та світлому штанному костюмі від the COAT by Katya Silchenko. Цією новиною похизувалася дизайнерка Катя Сільченко на своїй сторінці в Instagram.

Лук Мей доповнила кросівками, сережками у вигляді квітів, мейкапом смокі-айс, стильною зачіскою та сумкою Dior.

Нагадаємо, на церемонії Fashion Trust Arabia Prize 2021 Маск з'явилася в екстравагантній білій блузці з пишними рукавами, цікавим декором на плечах та довгим шлейфом, а також у прямих білих штанях. Вбрання Мей поєднала з бежевими босоніжками на високій платформі та шпильках.

Мэй Маск / Getty Images

До речі, Мей Маск не вперше відвідує Україну. У 2017 році ми мали можливість побувати на її виступі на міжнародній бізнес-конференції MC@WORK у Києві. Там вона поділилася секретом свого успіху і розповіла, як тримається у такій чудовій фізичній формі.

Мей Маск

Мей Маск

Тоді вона постала у розкішному образі: у ніжно-рожевому штанному костюмі зі стрілками та у рожевій хутряній накидці на плечі. Свій образ Маск доповнила стильними ботильйонами на шпильках, декорованими перлинними деталями.

Мей Маск

Мей Маск

Мей Маск

Мей Маск

Мей Маск

Стильні образи Мей Маск (17 фото)

Новини світу: мама Ілона Маска вбралася у сукню від української дизайнерки

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