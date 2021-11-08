У красивій сукні-вишиванці та у стильному пальті: Мей Маск приміряла вбрання від українських дизайнерів

Мама Ілона Маска, модель і бізнес-леді вийшла у світ у сукні-вишиванці від Юлії Магдич та у вбранні від Каті Сільченко.
Мей Маск – жінка з чудовим почуттям стилю. Кожен її образ викликає захоплення. Нещодавно мама Ілона Маска вийшла у світ у луці від української дизайнерки. Під час перебування у Катарі, куди Мей приїхала на церемонію нагородження дизайнерів із Близького Сходу та Африки - Fashion Trust Arabia Prize 2021, вона продемонструвала образ у красивій біло-синій сукні-вишиванці від Юлії Магдич. Аутфіт Маск доповнила елегантними золотими сережками, акуратним укладанням, ніжним макіяжем та сіро-рожевою сумочкою Dior. Відео зі знаменитістю у сукні-вишиванці опублікувала в Instagram Магдич.
А днями мама Ілона Маска відвідала Київ. Під час свого перебування в українській столиці вона продемонструвала аутфіт у стильному бежевому пальті та світлому штанному костюмі від the COAT by Katya Silchenko. Цією новиною похизувалася дизайнерка Катя Сільченко на своїй сторінці в Instagram.
Лук Мей доповнила кросівками, сережками у вигляді квітів, мейкапом смокі-айс, стильною зачіскою та сумкою Dior.
Нагадаємо, на церемонії Fashion Trust Arabia Prize 2021 Маск з'явилася в екстравагантній білій блузці з пишними рукавами, цікавим декором на плечах та довгим шлейфом, а також у прямих білих штанях. Вбрання Мей поєднала з бежевими босоніжками на високій платформі та шпильках.
До речі, Мей Маск не вперше відвідує Україну. У 2017 році ми мали можливість побувати на її виступі на міжнародній бізнес-конференції MC@WORK у Києві. Там вона поділилася секретом свого успіху і розповіла, як тримається у такій чудовій фізичній формі.
Тоді вона постала у розкішному образі: у ніжно-рожевому штанному костюмі зі стрілками та у рожевій хутряній накидці на плечі. Свій образ Маск доповнила стильними ботильйонами на шпильках, декорованими перлинними деталями.