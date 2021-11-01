У красивій сукні з декольте: зірка "Теда Лассо" Ханна Веддінгем на червоній доріжці

Знаменитість одягла блискуче вбрання, яке підкреслило її красиву фігуру.
47-річна акторка Ханна Веддінгем, яка зіграла в серіалі "Гра престолів" та "Тед Лассо", з'явилася на червоній доріжці церемонії вручення нагороди Pride of Britain Awards ("Гордість Британії"), яка выдбувалася в Лондоні.
Ханна одягла на захід чорну сукню від британського бренду Suzanne Neville з блискітками, пишною спідницею, довгим шлейфом та V-подібним глибоким декольте. Бретельок у вбрання не було, а доповнила акторка його лише маленькими діамантовими сережками, обручкою на пальці, гарною вечірньою зачіскою та макіяжем.
Позувала перед камерами зірка з американською колегою — акторкою Шерон Стоун, яка обрала для заходу чорну сукню від бренду Benchellal та золоту сумку від Dolce&Gabbana.
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