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У красивій сукні з квітами: Джилліан Андерсон відвідала церемонію Гільдії кіноакторів Америки

У красивій сукні з квітами: Джилліан Андерсон відвідала церемонію Гільдії кіноакторів Америки

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Нагороди на цьому заході присуджуються за досягнення у кіно та серіалах.

Зірка культового серіалу "Цілком таємно" Джилліан Андерсон через 23 роки після завершення цього проєкту возз'єдналася зі своїм колегою Девідом Духовни. Актори вийшли на сцену церемонії Гільдії кіноакторів Америки (SAG Awards), де вручили нагороду за "Найкращий акторський склад у драматичному серіалі" команді серіалу "Сьогун".

Джилліан Андерсон та Девід Духовни / © Associated Press
Джилліан Андерсон та Девід Духовни / Фото: Associated Press

На цьому заході Джилліан з'явилася в елегантній чорній сукні від бренду Carolina Herrera з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025. Це була сукня-бюстьє з пишною криноліновою спідницею довжиною міді, а також вишивкою чорним бісером та лелітками. Оригінальності їй додавали великі білі квіти, які прикрашали вбрання по всій довжині.

Джилліан Андерсон / © Associated Press
Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Носила Джилліан її у поєднанні з діамантовим кольє у вигляді лози з листям, а також з чорними босоніжками. Її волосся було укладене в низький хвіст.

Джилліан Андерсон / © Associated Press
Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Сукні такого фасону акторка дуже любить і часто обирає для червоних доріжок та інших важливих заходів. Однак одним із найбільш обговорюваних вбрань Джилліан було її біле вбрання для "Золотого глобуса" з вишитими вульвами, яке вона носила минулого року.

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