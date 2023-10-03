У красивій сукні з квітами і колібрі: Аня Тейлор-Джой вийшла заміж у Венеції

Зірка серіалу "Ферзевий гамбіт" після двох років стосунків вийшла заміж за музиканта.

Аня Тейлор-Джой вийшла заміж за американського музиканта Малкольма Макрея, пише видання Daily Mail. Пара зустрічалася два роки.

Розкішна церемонія відбулася у старовинному палаці XV століття Палаццо Пізані-Моретта на березі Великого каналу у Венеції.

Аня обрала для образу нареченої бежеву сукню від Dior, прикрашену бісером та вишитими квітами і пташкою колібрі. Аутфіт вона доповнила білою довгою фатою. Фото нареченої можна подивитися тут.

Папараці також вдалося зробити світлини, на яких акторка у білому шовковому халаті з мереживом і без макіяжу на обличчі пила каву на балконі, перед тим як вбратися у весільну сукню.

На святі кохання було 150 гостей, серед яких зіркові красуні – Кара Делевінь і Джулія Гарнер.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой познайомилася з Малкольмом Макреєм у травні 2021 року. Вони зустрічалися на відстані, оскільки акторка зазвичай перебуває на зніманнях у Лондоні, а музикант живе у США і грає в альтернативному рокгурті More.

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / Фото: Associated Press

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