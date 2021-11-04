У красивій вишиванці і на тлі мальовничої природи: Павло Зібров презентував новий кліп

Народний артист України випустив цікаву відеороботу.

Павло Зібров презентував нову відеороботу на пісню "Жеребки". Автором музики та слів став Антон Пустовий, а режисером відео - Олександр Філатович.

Головний меседж композиції та кліпу – "Де б ми не були, рано чи пізно приходить той час, коли нестерпно хочеться, хоч на хвилиночку, повернутися до батьківської хати. І велике щастя має та людина, в якої ще є куди і, найголовніше, до кого повертатись!"

Відео було зроблене на замовлення відомого українського вченого Володимира Антоновича Кульчицького, який любить та пам'ятає свій рідний край Жеребки.

"Мене підкорили Жеребки з першого погляду! У відеороботі можна яскраво побачити всю красу природи, міць жеребців та теплий затишок батьківської хати", - сказав Зібров.

У кліпі Павло Миколайович постав у красивій білій вишиванці та білих штанях.

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