У красивому луці та з дітьми: Анджеліна Джолі на лондонській прем'єрі "Вічних"

Анджеліна Джолі та команда фільму "Вічні" привезли прем'єру до Лондона.
46-річна акторка вийшла на доріжку BFI IMAX Waterloo у компанії колег, а також зі своїми дітьми – Шайло, Захарою, Вів'єн, Ноксом та Меддоксом. Старший син Джолі приєднався до них на лондонській прем'єрі.
Цього разу на доріжку акторка вийшла у білій блузці, пишній чорній максіспідниці та жакеті, а взута була у чорні туфлі на високих підборах, яких на більшості фото не видно через довгу спідницю.
На зап'ясті акторки красувався годинник, схоже, від Cartier, а на пальці виблискувала золота каблучка. Волосся Джолі просто розпустила і зробила не дуже яскравий макіяж.
Анджеліна Джолі грає у фільмі "Вічні" роль Тіни, нещодавно акторка ділилася, що залучило її до ролі.
"Це була дійсно та родина, частиною якої я хотіла бути. Коли я зрозуміла, яким буде цей фільм і ким буде ця команда, що представлятиме цей проєкт, і наскільки інклюзивним і різноманітним це буде, я відчула, що так мало бути завжди. Я просто хотіла бути у цій родині", — сказала акторка Screen Rant.
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