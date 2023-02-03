У красивому луку з баскою і акцентом на декольте: Різ Візерспун на презентації фільму

Різ Візерспун та Ештон Кутчер презентували свій новий фільм "До тебе чи до мене?" у Лос-Анджелесі.

Різ одягнула костюм з баскою ніжно-блакитного кольору від Valentino, що красиво підкреслює декольте, доповнивши вбрання чорними босоніжками на шпильках і з зав'язками навколо щиколотки від Aquzzura, браслетом з камінням на зап'ясті, кількома каблучками і сережками у вигляді сердець у вухах з діамантами.

Різ Візерспун з колегами за фільмом / Фото: Associated Press

Різ зробила легке укладання, ніжний макіяж у рожевих відтінках і нанесла на губи рожевий блиск. Перед камерами фотографів зірка позувала у компанії свого партнера за фільмом Ештона Кутчера. Він цього разу одягнув сірий костюм, сорочку з деніму і взув коричневі туфлі із замші.

Різ Візерспун та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у фільмі Візерспун і Кутчер грають добрих друзів – Деббі та Пітера, які на один тиждень міняються будинками і у них з'являється можливість зазирнути в життя одне одного та отримати ключ до кохання.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Раніше в готелі Four Seasons відбувся фотокол фільму, а прем'єра романтичної комедії відбудеться 10 лютого.