У красивій вишиванці і золотих сережках: Олена Зеленська завітала до прийомної родини

Олена Зеленська

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Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації напередодні Великодня відвідала велику прийомну родину.

«Сім’я була змушена покинути рідну Макіївку через російське вторгнення ще у 2014-му. З минулого року Яна, Віктор і дев’ятеро дітей — четверо рідних і п’ятеро влаштованих у родину — живуть у новому будинку, який ми з Фундацією спорудили в межах проєкту «Адреса дитинства», — розповіла перша леді.

Зеленська поспілкувалася з родиною, а потім вони разом створювали писанки.

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«Кажуть, під час створення писанок добре загадувати бажання. Ця родина мріє, щоб на рідній Донеччині запанував мир.

Разом же ми загадуємо одне, спільне для всіх українців бажання… А ще — щоб у кожної дитини була така любляча родина, як ця. Зі своїми теплими традиціями, які ось так збиратимуть разом, приноситимуть спокій і силу створювати», — написала дружина президента у дописі в Telegram.

Там Зеленська з’явилася у красивій сорочці з пишними рукавами, вишитій чорними нитками, у якій ми її раніше вже бачили, і чорних штанях із поясом. У неї була акуратна зачіска, ніжний макіяж і цікаві золоті сережки у вухах.

Нагадаємо, Олена Зеленська з’явилася на діловій зустрічі у темно-бірюзовому костюмі і з брошкою-тризубом.