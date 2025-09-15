У красивих сукнях і діамантах: ефектна Моніка Беллуччі знялася для глянцю

Моніка Беллуччі

60-річна італійська акторка і модель — Моніка Беллуччі — стала головною зіркою нового випуску журналу Madame Arabia. На обкладинці глянцю вона з’явилася в чорній сукні-бюст’є і з пишним подолом від Coperni, яку доповнювали знімні пишні рукава та високі рукавички. Розкішний образ зірки завершили кольє і сережки з нефритами і діамантами від Cartier.

Моніка Беллуччі

Стилісти підібрали для акторки красиві й ефектні сукні, серед яких була навіть латексна від Avellano і вінтажна, створена самим Крістобалем Баленсіагою 1965 року, а також екстравагантний прозорий тренч від Maison Margiela.

Моніка Беллуччі в Avellano

Моніка Беллуччі в сукні Крістобаля Баленсіага

В інтерв’ю журналу Моніка розповіла про своє походження, ролі, які її сформували, про своїх доньок, які допомагають їй твердо стояти на ногах, і про те, що насправді означає зростати як жінка.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

«Що досі допомагає мені зберігати гармонію, то це моя прихильність до італійської культури, вірність традиціям і важливість сім’ї», — каже італійська ікона.

«Мої доньки стали для мене пріоритетом. Ставши матір’ю, я змінила свій погляд на життя, хоча і як і раніше з ентузіазмом ставлюся до своєї роботи», — ділиться Моніка.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

«Найбільше я люблю акторську майстерність. Це така робота, де постійно вчишся», — стверджує Беллуччі.

На запитання про те, який урок вона сподівається передати своїм донькам і молодим жінкам у всьому світі, вона просто відповідає: «Я люблю свою сім’ю, свою роботу, і, чесно кажучи, я не знаю, що означає мій образ для інших, щоб давати комусь уроки».

Моніка Беллуччі

Раніше, нагадаємо, Тім Бертон і Моніка Беллуччі відвідали разом кінофестиваль. Це був ефектний вихід пари, яка вже давно не приховує своїх почуттів.