Шоу-бізнес
193
2 хв

У красивих сукнях і діамантах: ефектна Моніка Беллуччі знялася для глянцю

Зірка з'явилася в новій фотосесії та вразила розкішними образами.

Юлія Кудринська
Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

60-річна італійська акторка і модель — Моніка Беллуччі — стала головною зіркою нового випуску журналу Madame Arabia. На обкладинці глянцю вона з’явилася в чорній сукні-бюст’є і з пишним подолом від Coperni, яку доповнювали знімні пишні рукава та високі рукавички. Розкішний образ зірки завершили кольє і сережки з нефритами і діамантами від Cartier.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Стилісти підібрали для акторки красиві й ефектні сукні, серед яких була навіть латексна від Avellano і вінтажна, створена самим Крістобалем Баленсіагою 1965 року, а також екстравагантний прозорий тренч від Maison Margiela.

Моніка Беллуччі в Avellano

Моніка Беллуччі в Avellano

Моніка Беллуччі в сукні Крістобаля Баленсіага

Моніка Беллуччі в сукні Крістобаля Баленсіага

В інтерв’ю журналу Моніка розповіла про своє походження, ролі, які її сформували, про своїх доньок, які допомагають їй твердо стояти на ногах, і про те, що насправді означає зростати як жінка.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

«Що досі допомагає мені зберігати гармонію, то це моя прихильність до італійської культури, вірність традиціям і важливість сім’ї», — каже італійська ікона.

«Мої доньки стали для мене пріоритетом. Ставши матір’ю, я змінила свій погляд на життя, хоча і як і раніше з ентузіазмом ставлюся до своєї роботи», — ділиться Моніка.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

«Найбільше я люблю акторську майстерність. Це така робота, де постійно вчишся», — стверджує Беллуччі.

На запитання про те, який урок вона сподівається передати своїм донькам і молодим жінкам у всьому світі, вона просто відповідає: «Я люблю свою сім’ю, свою роботу, і, чесно кажучи, я не знаю, що означає мій образ для інших, щоб давати комусь уроки».

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Раніше, нагадаємо, Тім Бертон і Моніка Беллуччі відвідали разом кінофестиваль. Це був ефектний вихід пари, яка вже давно не приховує своїх почуттів.

