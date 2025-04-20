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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

У красивих вбраннях-вишиванках: Катерина Бужинська з дітьми привітала всіх із Великоднем

Артистка замилувала святковими світлинами зі своїми дітьми.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Бужинська з дітьми

Катерина Бужинська з дітьми / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram милі знімки зі своїми дітьми – Дмитриком і Катеринкою – і привітала всіх із Великоднем.

На світлинах зіркова мама з двійнятами продемонструвала family look. На співачці і її доньці були небесно-блакитні сукні з білою вишивкою і прозорими рукавами, а на її синові – небесно-блакитна сорочка з білою вишивкою.

/ © Instagram Катерини Бужинської

© Instagram Катерини Бужинської

У руках вони тримали яйця, пофарбовані у патріотичних кольорах – жовті і блакитні

/ © Instagram Катерини Бужинської

© Instagram Катерини Бужинської

/ © Instagram Катерини Бужинської

© Instagram Катерини Бужинської

"Вітаємо з Великоднем! Бажаємо світлої радості, щирого кохання, міцної віри, миру, спокою, процвітання. Нехай душа наповниться тихим щастям, теплими почуттями, світлими помислами та любов’ю. Нехай цей день принесе спокій, умиротворення та гармонію! Христос Воскрес!!! Воістину Воскрес!" – побажала підписникам артистка.

Нагадаємо, Катерина Бужинська показала сімейні фото з відпочинку у Домінікані.

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