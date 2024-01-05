У краватці-метелику і пом'ятих штанях: Леонардо Ді Капріо вийшов на публіку з колегою з нового фільму

Леонардо Ді Капріо рідкісний гість на світських тусовках та різних церемоніях, проте вчора, 4 січня, актор все ж вийшов на червону доріжку. Ді Капріо відвідав церемонію вручення кінопремій Міжнародного кінофестивалю у Палм-Спрінгс.

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун / Фото: Associated Press

Актор з'явився на червоній доріжці у чорному класичному костюмі, білій сорочці та краватці-метелику. Штани актора трохи пом'ялися. Компанію йому на заході склала колежанка з фільму "Вбивці квіткової повні" — акторка Лілі Гладстоун.

Жінка прийшла на захід у зеленій сукні без бретельок від бренду Rodarte. Сукня розкішно сяяла, оскільки була повністю розшита лелітками та бісером, а також її прикрашала елегантна баска. Волосся Лілі розпустила та завершила аутфіт сережками.

Лілі Гладстоун / Фото: Associated Press

До Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун також приєдналися й інші колеги по фільму: Джилліан Діон, Джаней Коллінз та Танту Кардинал.

Джилліан Діон, Лілі Гладстоун, Джаней Коллінз та Танту Кардинал / Фото: Associated Press

Вийшли на червону доріжку також актор Роберт Де Ніро, який зіграв у картині, і Мартін Скорсезе – режисер фільму. Команда "Вбивці квіткової повні" здобула колективну нагороду Vanguard Award.

Леонардо Ді Капріо, Лілі Гладстоун, Роберт Де Ніро, Мартін Скорсезе / Фото: Associated Press

Захід відвідало безліч інших зірок: Марго Роббі у сукні Balmain, Єва Лонгорія у вбранні Ashi Studio, Емма Стоун була у Louis Vuitton.

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