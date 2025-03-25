У креативному вбранні та з великим псом на повідку: Наомі Воттс вийшла на червону доріжку

Акторка та її супутник зачарували публіку на заході.

56-річна акторка Наомі Воттс зіграла у фільмі "Друг", який став екранізацією книжки американської письменниці Сігрід Нуньєс. Презентація фільму відбулася 24 березня, у Нью-Йорку, у кінотеатрі IPIC.

Наомі вийшла на червону доріжку в білому вбранні креативного дизайну, створеного брендом Jacquemu. Сукня акторки була з колекції весна-літо 2025 року.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Сукня була пошита так, що здавалося, що це ніби два окремі предмети одягу — топ вільного фасону з драпуванням і пишна спідниця з чорним декором. Образ вона доповнила слінгбеками білого кольору, макіяжем з яскравою помадою та декількома лаконічними прикрасами.

Компанію Наомі на заході склав її колега фільму — великий пес породи німецький дог на ім'я Бінго.

Наомі Воттс і Бінго / Фото: Associated Press

Наомі Воттс і Бінго / Фото: Associated Press

Фільм "Друг" заснований на популярній книжці американської письменниці Сігрід Нуньєс. Роман випущений 2018 року та отримав Національну книжкову премію США в галузі художньої літератури. Він розповідає історію про письменницю, яка бере собі німецького дога, який належав раніше її померлому другу та наставнику. Основні знімання розпочалися в лютому 2024 року в Нью-Йорку, і акторка часто потрапляла під приціл папараці разом із Бінго.

Під час прем'єри Наомі також прийшов підтримати чоловік Біллі Крудап.

Наомі Воттс та її чоловік / Фото: Associated Press

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