У креативному вбранні зі шлейфом: Зендея відвідала прем'єру другої частини фільму "Дюна"

Акторка одягла вбрання від бренду, який раніше не з'являвся на червоних доріжках.

27-річна акторка Зендея вийшла на червону доріжку у Мехіко, де відбулася перша прем'єра другої частини фільму Дені Вільнева "Дюна". Зірка та її незмінний стиліст Лоу Роуч обрали для цього заходу дуже незвичайне і безумовно сміливе вбрання, яке вкотре продемонструвало, що акторка — ікона моди.

Зендея / Фото: Associated Press

На дівчині був комплект від лондонського бренду Torishéju з колекції весна-літо 2024. Речі бренду вперше з'явилися на червоній доріжці.

Вбрання, що складалося з двох частин і включало вкорочений топ сірого кольору з чорними деталями і запахом. Він також мав закритий виріз. Носила топ вона з довгою спідницею з акуратними складками чорного та червоного кольору, а також сміливим боковим розрізом до стегна. Головною прикрасою цього ансамблю були акуратно обгорнуті тканиною круглі деталі, які додавали образу драматичності та навіть романтичності.

Своє кучеряве волосся Зендея зібрала в гладку низьку зачіску, а на обличчі у неї був гарний вечірній макіяж із блиском на губах. Щодо аксесуарів, вона дотримувалася мінімалізму і тому одягла пару чорних туфель і прикрасила вуха сережками.

Зендея / Фото: Associated Press

Також на червону доріжку в Мексиці вийшли колеги Зендеї фільму: Остін Батлер, Тімоті Шаламе, Флоренс П'ю та Джош Бролін.

Зендея з колегами з фільму / Фото: Associated Press

Знімання фільму відбувалися в Італії, Угорщині, Йорданії та ОАЕ. В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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