У креативній блузі та класичній спідниці: Ніколь Кідман позувала фотографам на червоній доріжці

Ніколь Кідман / © Getty Images

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Захід відбувся у кінотеатрі Belcourt. До Ніколь Кідман на ньому була прикута найбільша увага гостей та преси, оскільки вона є виконавицею головної ролі у цій картині.

На червону доріжку акторка вийшла у вбранні від бренду Bottega Veneta із круїзної колекції 2025 року. Лук включав креативну блузу в картатий принт і спідницю міді чорного кольору. Образ Кідман доповнили лаконічні туфлі-човники, кілька прикрас та зачіска з кучерями.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Нагадаємо, що вперше прем'єра цього фільму відбулася у межах конференції та фестивалю South by Southwest. Ніколь перед камерами тоді позувала в незвичайному вбранні з тонкої смугастої тканини, створеної брендом Fendi для колекції весна-літо 2008 року.

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Ніколь Кідман / © Associated Press