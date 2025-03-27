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- Шоу-бізнес
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У креативній блузі та класичній спідниці: Ніколь Кідман позувала фотографам на червоній доріжці
Акторка відвідала спеціальний показ фільму-трилера "Голланд" у Нешвіллі.
Захід відбувся у кінотеатрі Belcourt. До Ніколь Кідман на ньому була прикута найбільша увага гостей та преси, оскільки вона є виконавицею головної ролі у цій картині.
На червону доріжку акторка вийшла у вбранні від бренду Bottega Veneta із круїзної колекції 2025 року. Лук включав креативну блузу в картатий принт і спідницю міді чорного кольору. Образ Кідман доповнили лаконічні туфлі-човники, кілька прикрас та зачіска з кучерями.
Нагадаємо, що вперше прем'єра цього фільму відбулася у межах конференції та фестивалю South by Southwest. Ніколь перед камерами тоді позувала в незвичайному вбранні з тонкої смугастої тканини, створеної брендом Fendi для колекції весна-літо 2008 року.