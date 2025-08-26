У креативній мінісукні: Діана Крюгер відвідала відкриття кінофестивалю у Франції

Діана Крюгер / © Getty Images

Акторка Діана Крюгер прибула цього тижня до Франції, оскільки стала очільницею журі на 18-му Ангулемському франкомовному кінофестивалі. 25 серпня відбулася церемонія відкриття, на яку Крюгер завітала та взяла участь у фотоколі.

Вона одягла сіру мінісукню від бренду Del Core з колекції весна-літо 2025 і світлі туфлі від Aeyde. Сукня була вільного фасону, а головною її прикрасою були м’які бретелі з вузлами. Образ зірки також доповнили кілька лаконічних прикрас — сережки у вухах і каблучки на руках.

Продається зараз сукня, як у Діани, за 537 євро.

Також того дня Діана з’явилася на публіці в ніжній блакитній сукні з ґудзиками, яку доповнила коричневими мюлями і сумкою від Aquazzura.