У креативній сукні: Емма Стоун сяяла на кінофестивалі у вбранні із круглим коміром

Емма Стоун / © Associated Press

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Емма Стоун знову сяяла на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, де вона привернула загальну увагу ефектною білою сукнею. Вбрання створене для акторки Модним домом Louis Vuitton для прем’єри фільму «Еддінгтон», в якому Емма зіграла разом з Гоакіном Феніксом і Педро Паскалем.

Емма Стоун / © Associated Press

Сукня була пошита на замовлення, а її головною прикрасою був оригінальний круглий комір. Вбрання мало дуже креативний вигляд, хоча на ньому більше не було жодного декору.

Емма Стоун / © Associated Press

Вибір Еммою такої сукні став певним відходом від класичних фасонів та ідеально відповідав новим правилам фестивалю, які забороняють оголеність і надмірно об’ємні спідниці.

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Спина сукні була частково відкрита. Образ Емма доповнила «мокрою» зачіскою, а також масивними сережками у вухах зі смарагдами.

Емма Стоун / © Associated Press

Наступного дня після червоної доріжки Емма зачарувала всіх ще раз — акторка відвідала фотокол. Стоун знову одягла сукню від Louis Vuitton, але цього разу вже ніжний сарафан на тонких бретельках.

Емма Стоун / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press