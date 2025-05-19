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- Шоу-бізнес
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У креативній сукні: Емма Стоун сяяла на кінофестивалі у вбранні із круглим коміром
Актокра відвідала прем’єру фільму «Еддінгтон».
Емма Стоун знову сяяла на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, де вона привернула загальну увагу ефектною білою сукнею. Вбрання створене для акторки Модним домом Louis Vuitton для прем’єри фільму «Еддінгтон», в якому Емма зіграла разом з Гоакіном Феніксом і Педро Паскалем.
Сукня була пошита на замовлення, а її головною прикрасою був оригінальний круглий комір. Вбрання мало дуже креативний вигляд, хоча на ньому більше не було жодного декору.
Вибір Еммою такої сукні став певним відходом від класичних фасонів та ідеально відповідав новим правилам фестивалю, які забороняють оголеність і надмірно об’ємні спідниці.
Спина сукні була частково відкрита. Образ Емма доповнила «мокрою» зачіскою, а також масивними сережками у вухах зі смарагдами.
Наступного дня після червоної доріжки Емма зачарувала всіх ще раз — акторка відвідала фотокол. Стоун знову одягла сукню від Louis Vuitton, але цього разу вже ніжний сарафан на тонких бретельках.