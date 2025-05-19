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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
1 хв

У креативній сукні: Емма Стоун сяяла на кінофестивалі у вбранні із круглим коміром

Актокра відвідала прем’єру фільму «Еддінгтон».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емма Стоун

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун знову сяяла на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, де вона привернула загальну увагу ефектною білою сукнею. Вбрання створене для акторки Модним домом Louis Vuitton для прем’єри фільму «Еддінгтон», в якому Емма зіграла разом з Гоакіном Феніксом і Педро Паскалем.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Сукня була пошита на замовлення, а її головною прикрасою був оригінальний круглий комір. Вбрання мало дуже креативний вигляд, хоча на ньому більше не було жодного декору.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Вибір Еммою такої сукні став певним відходом від класичних фасонів та ідеально відповідав новим правилам фестивалю, які забороняють оголеність і надмірно об’ємні спідниці.

Спина сукні була частково відкрита. Образ Емма доповнила «мокрою» зачіскою, а також масивними сережками у вухах зі смарагдами.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Наступного дня після червоної доріжки Емма зачарувала всіх ще раз — акторка відвідала фотокол. Стоун знову одягла сукню від Louis Vuitton, але цього разу вже ніжний сарафан на тонких бретельках.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

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