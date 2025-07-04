У креативній сукні від Erdem: Кіра Найтлі з'явилася на світському заході в Лондоні

Кіра Найтлі / © Getty Images

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Кіра Найтлі дуже здивувала, адже вперше за тривалий час з’явилася на публіці не в Chanel, а одягла вбрання від лондонського бренду Erdem.

Вона взяла участь у вечірці-презентації у Лондоні та продемонструвала коктейльну сукню-колаж зі змішаного атласу з абстрактним квітковим принтом у бірюзовому кольорі, доповнену художніми принтами від Кей Доначі — сучасної художниці з Лондона.

Кіра Найтлі / © Getty Images

Сукню Кіра доповнила креативною білою сумкою із золотою ручкою та золотистими туфлями на підборах у яких були ремінці у стилі туфель Мері Джейн. Також акторка розпустила волосся, яке зараз підстрижене в лаконічне карі, додала до образу кілька золотих прикрас і зробила макіяж.

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На захід вона прийшла з чоловіком музикантом Джеймсом Райтоном. Вони одружилися 4 травня 2013 року в Мазані, Франція. У них дві доньки, які народилися 2015 та 2019 роках.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / © Getty Images

Також нещодавно британська акторка позувала фотографом під час 3 Міжнародного кінофестивалю Nouvelles Vagues у Франції. Кіра була одягнена в білу сукню довжини міді з вишивкою квітами та кардиган такого ж кольору з круїзної колекції Chanel 2026.

Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images