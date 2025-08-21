У креативній сукні з голою спиною: дівчина Джейсона Момоа здивувала вибором вбрання

Адріа Архона / © Associated Press

Дівчина голлівудської зірки Джейсона Момоа привернула загальну увагу публіки в Лос-Анджелесі, коли вийшла до фотографів у креативній чорній сукні. Вбрання Адрії Архони було від люксового іспанського бренду Loewe з колекції осінь-зима 2025, відомого своїми авангардними силуетами і ретельно підібраними матеріалами.

Адріа Архона / © Associated Press

Сукня була без бретелей, повністю прикрашена драпуваннями і виділялася з-поміж інших архітектурним ліфом і кейп-рукавами.

Адріа Архона / © Associated Press

Спина в сукні була повністю оголена. Над цим образом для акторки працювала Дані Мішель — одна з найзатребуваніших зіркових стилісток, відповідальна за чимало культових образів на червоних доріжках. Зокрема, саме вона працювала з дівчиною Бреда Пітта — Інес де Рамон, — коли вона вперше вийшла на публіку з актором, як його пара.

Образ Адріа доповнила туфлями від Giuseppe Zanotti і прикрасами від Tiffany & Co., а також лаконічними прикрасами і зачіскою.

Адріа Архона / © Associated Press

На цьому заході зірка позувала для фото з колегою — акторкою Дакотою Джонсон, яка прийшла в сукні від Модного дому Gucci відтінку металік.

Адріа Архона і Дакота Джонсон / © Associated Press

Нагадаємо, що навесні креативний директор Loewe Джонатан Андерсон у соцмережах повідомив, що залишає свою посаду після 11 років роботи. За ці роки він створив веселі, креативні та яскраві моделі туфель для Loewe, які дивували пібліку на кожному Тижні моди та були бажані модницями з усього світу.