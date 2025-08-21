- Дата публікації
У креативній сукні з голою спиною: дівчина Джейсона Момоа здивувала вибором вбрання
Актокра відвідала прем’єру фільму.
Дівчина голлівудської зірки Джейсона Момоа привернула загальну увагу публіки в Лос-Анджелесі, коли вийшла до фотографів у креативній чорній сукні. Вбрання Адрії Архони було від люксового іспанського бренду Loewe з колекції осінь-зима 2025, відомого своїми авангардними силуетами і ретельно підібраними матеріалами.
Сукня була без бретелей, повністю прикрашена драпуваннями і виділялася з-поміж інших архітектурним ліфом і кейп-рукавами.
Спина в сукні була повністю оголена. Над цим образом для акторки працювала Дані Мішель — одна з найзатребуваніших зіркових стилісток, відповідальна за чимало культових образів на червоних доріжках. Зокрема, саме вона працювала з дівчиною Бреда Пітта — Інес де Рамон, — коли вона вперше вийшла на публіку з актором, як його пара.
Образ Адріа доповнила туфлями від Giuseppe Zanotti і прикрасами від Tiffany & Co., а також лаконічними прикрасами і зачіскою.
На цьому заході зірка позувала для фото з колегою — акторкою Дакотою Джонсон, яка прийшла в сукні від Модного дому Gucci відтінку металік.
Нагадаємо, що навесні креативний директор Loewe Джонатан Андерсон у соцмережах повідомив, що залишає свою посаду після 11 років роботи. За ці роки він створив веселі, креативні та яскраві моделі туфель для Loewe, які дивували пібліку на кожному Тижні моди та були бажані модницями з усього світу.