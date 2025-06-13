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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
1 хв

У креативній сукні з рюшами: Синтія Ніксон на презентації серіалу в Нью-Йорку

Акторка знімалася не лише у «Сексі і місті», і цього тижня відбулася прем'єра ще одного її проєкту.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Синтія Ніксон

Синтія Ніксон / © Associated Press

59-річна акторка Синтія Ніксон відвідала прем’єру третього серіалу «Позолочене століття», що відбулася у Центрі виконавських мистецтв у Нью-Йорку. Синтія знімається у цьому проєкті з першого сезону та грає одну з ключових ролей.

На червоній доріжці вона з’явилася у чорній оригінальній сукні з об’ємними рюшами, рукавами та глибоким декольте. Сукню акторки також доповнював пояс на талії, який її підкреслював, а ось завершила вона лук лаконічним чорним клатчем, босоніжками на підборах та золотими прикрасами — масивними сережками та каблучками.

Синтія Ніксон / © Associated Press

Синтія Ніксон / © Associated Press

Цей вихід у світ акторки стався після ще однієї прем’єри — 29 травня відбулася прем’єра 3 сезону серіалу «І просто так…», який є продовженням серіалу «Секс і міста».

На один із заходів, присвячених серіалу, Синтія прийшла в кейпі від українського бренду Bevza. Вбрання під назвою «Роса» є частиною колекції весна-літо — 2025 «Роса на сонці».

Синтія Ніксон

Синтія Ніксон

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Дата публікації
Кількість переглядів
237
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