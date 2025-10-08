У креативному корсеті та спідниці з пір'ям: модель Барбара Палвін здивувала вбранням на галавечорі

Барбара Палвін / © Associated Press

Реклама

Угорська модель Барбара Палвін відвідала галавечір BoF500, який проводили в межах Тижня моди в Парижі. Вона вийшла на фотоколл заходу в креативному вбранні від бренду Ashi Studio.

Лук зірки був з колекції осінь-зима 2025 і включав мереживний бюстгальтер, креативне боді незвичного дизайну, а також спідницю-олівець з пір’ям і декором на подолі.

Барбара Палвін / © Associated Press

Також в її образі були присутні туфлі з відкритою п’ятою і стразами, а ось макіяж і зачіска Барбари були лаконічними, тільки волосся вона прикрасила шпилькою з намистинами.

Реклама

Барбара Палвін / © Instagram Барбари Палвiн

Нагадаємо, що нещодавно модель повідомила, що перенесла операцію. У своєму Instagram зірка розповіла, що в неї виявили ендометріоз — гінекологічне захворювання, яке може спричиняти болі в тазовій ділянці, порушення менструального циклу і проблеми з фертильністю.

Барбара Палвін у лікарні / © Instagram Барбари Палвiн

Сталося це перед Венеційським кінофестивалем, але модель швидко одужала і вийшла на червону доріжку, де продемонструвала вбрання з мереживом на животі.