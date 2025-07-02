У креативному жакеті та сукні з торочкою: Синтія Ніксон з'явилася в луку від українського бренду

Синтія Ніксон

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Зірка «Сексу і міста» — 59-річна Синтія Ніксон — з’явилася в образі від українського бренду Bevza, заснованого Світланою Бевзою. Знімками на своїй сторінці у Instagram поділився бренд.

Лук Синтії був зібраний у світлих тонах і включав жакет креативного дизайну з колекції Pre-fall 2025, а також сукню Maryna з довгою та ефектною торочкою з колекції осінь-зима 2025.

Синтія Ніксон

Образ Синтія доповнила синіми замшевими туфлями та невеликою синьою сумкою.

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Синтія Ніксон

Бренд Bevza зірка одягає вже не вперше. Також Синтія з’явилася в ніжному та елегантному кейпі від українського бренду на заході в Парижі. Ніксон носила кейп вільного фасону та прикрашений кристалами.

Синтія Ніксон