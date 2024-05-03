У кремовій сукні і без бюстгальтера: 50-річна Кейт Мосс блиснула сосками на благодійному вечорі

Кейт Мосс стала гостею благодійного галавечору короля Чарльза III The King's Trust 2024 у Нью-Йорку.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Там супермодель з'явилася у білій шовковій сукні максі з ґудзиками на рукавах, яку доповнила чорним шовковим поясом. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски. Сукню Кейт скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Мосс зробила укладання з мокрим ефектом, макіяж із димчатими тінями, чорні манікюр і педикюр. Лук знаменитість завершила розкішними прикрасами від A La Vieille Russie.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

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