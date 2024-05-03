У кремовій сукні і без бюстгальтера: 50-річна Кейт Мосс блиснула сосками на благодійному вечорі

Модель обрала для свго виходу закрите вбрання з пікантним акцентом.
Кейт Мосс стала гостею благодійного галавечору короля Чарльза III The King's Trust 2024 у Нью-Йорку.
Там супермодель з'явилася у білій шовковій сукні максі з ґудзиками на рукавах, яку доповнила чорним шовковим поясом. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски. Сукню Кейт скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках.
Мосс зробила укладання з мокрим ефектом, макіяж із димчатими тінями, чорні манікюр і педикюр. Лук знаменитість завершила розкішними прикрасами від A La Vieille Russie.
Читайте також: