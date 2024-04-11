У кремовій сукні та в прикрасах Tiffany: Розі Гантінгтон-Вайтлі на виставці в Японії

36-річна Розі Гантінгтон-Вайтлі у кремовій сукні без рукавів приїхала у четвер на відкриття нової виставки Tiffany & Co Tiffany Wonder у столиці Японії. Захід проходив у галереї TOKYO NODE.

Розі сяяла в кремовій сукні без рукавів, з високим коміром і з плісованим подолом, доповнивши образ сережками Tiffany & Co і брошкою на грудях. Довге волосся Розі було зібране у високий кінський хвіст, вона зробила насичений макіяж, підкресливши очі блискучими тінями і нанесла яскраву помаду на губи. У моделі був світлий манікюр, а на пальці виблискувала каблучка.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як Розі Гантінгтон-Вайтлі майже гола з'явилася на вечірці Dolce & Gabbana у сукні-пеньюарі. Модель має розкішну фігуру після народження двох дітей.

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