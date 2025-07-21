У кремовій сукні з хустинами та оголеною спиною: Надя Дорофєєва у кокетливому луку виступила на галавечері у Лондоні

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Реклама

Надя Дорофєєва виступила на Business & Charity Gala Dinner у Лондоні. Захід відбувся напередодні бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

«Вечір, який об’єднав людей з різних куточків світу заради однієї мети — підтримати Україну і нашого неймовірного чемпіона @usykaa та його @usyk.foundation. Це був вечір про силу. Про єдність. Про віру, яка тримає всіх українців вже понад три роки», — написала артистка у дописі.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

На івенті Надя продемонструвала гарний кокетливий образ. На ній була шовкова довга сукня кремового відтінку від українського бренду MY THEATRE by Dariia Bila. Вбрання мало тонкі бретельки, V-подібний виріз, оголену спину і було оздоблене 44 шовковими хустинами з вишитими монограмою й алфавітом.

Реклама

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Вартість сукні на сайті становить 125 тисяч гривень.

Аутфіт співачка доповнила вечірнім макіяжем і зачіскою з локонами та пучком.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої