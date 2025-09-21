ТСН у соціальних мережах

137
1 хв

У кремовій сукні з мереживом: Оксана Пекун у ніжному образі презентувала нову пісню про кохання

Нова композиція народної артистки України вийшла емоційною і чуттєвою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Оксана Пекун

Оксана Пекун

Оксана Пекун презентувала свою нову емоційну пісню про кохання «Зозуле» і красивий кліп на неї.

«„Зозуле“ — це щира й емоційна історія про кохання, яке водночас дарує крила й залишає гіркий присмак. У ній — жіноча сповідь, звернення до пташки-зозулі як до символу долі та надії. Чи знайдеться щастя там, за краєм? Чи можна втекти від полону почуттів? У цих рядках — запитання, які близькі кожному з нас», — поділилася народна артистка.

У відео Оксана продемонструвала ніжний образ. На ній була сукня максі кремового кольору з відкритою лінією плечей і мереживними рюшами. Аутфіт співачка доповнила стильною зачіскою, макіяжем із акцентом на очах та сережками-кільцями.

Оксана Пекун

Оксана Пекун

137
