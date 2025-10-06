ТСН у соціальних мережах

У кремовій сукні-жакеті і на шпильках: Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала стрункі ноги у Парижі

38-річна британська супермодель і екс«ангел» Victoria’s Secret у ніжному міні вийшла у світ.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Папараці зазнімкували Розі Гантінгтон-Вайтлі, коли вона йшла на вечірку бренду Wardrobe.NYC, яка відбулася у межах Тижня моди в Парижі.

Для свого виходу супермодель обрала кремову двобортну сукню-жакет приталеного силуету, яка підкреслила її тонку талію і стрункі ноги.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Аутфіт Розі доповнила білими туфлями на шпильках і клатчем в тон. У неї було укладання з локонами, ніжний макіяж і молочний манікюр.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі показала пікантні знімки, на яких вона позувала у мереживній спідній білизні.

