У кремовій сукні-жакеті і на шпильках: Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала стрункі ноги у Парижі
38-річна британська супермодель і екс«ангел» Victoria’s Secret у ніжному міні вийшла у світ.
Папараці зазнімкували Розі Гантінгтон-Вайтлі, коли вона йшла на вечірку бренду Wardrobe.NYC, яка відбулася у межах Тижня моди в Парижі.
Для свого виходу супермодель обрала кремову двобортну сукню-жакет приталеного силуету, яка підкреслила її тонку талію і стрункі ноги.
Аутфіт Розі доповнила білими туфлями на шпильках і клатчем в тон. У неї було укладання з локонами, ніжний макіяж і молочний манікюр.
