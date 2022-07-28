У кремовому аутфіті та сандалях: молоду маму Дженніфер Лоуренс заскочили на прогулянці

31-річна зірка "Голодних ігор" та молода мама Дженніфер Лоуренс днями потрапила під приціл вуличних фотографів під час прогулянки у Нью-Йорку.

Дженніфер була одягнена в кремовий топ та спідницю-максі, із в'язаними вставками та поєднала вбрання з коричневими шкіряними сандалями на пласкій підошві та сумкою Dior. Акторка була у сонцезахисних окулярах, з великими сережками у вухах та з кількома підвісками на шиї.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

У лютому Лоуренс народила первістка від свого 38-річного чоловіка Кука Мароні. Від того часу акторку не часто бачать на прогулянках папараці, швидше за все, Джен просто не гуляє з дитиною там, де може потрапити на очі фотографам.

До речі, досі невідома й стать малюка. Лоуренс та її чоловіка не розповідали публічно, хто у них народився – хлопчик чи дівчинка, але під час шоу Еллен Дедженерес у травні ведуча назвала дитину Лоуренс "він". Шанувальники вирішили, що це хлопчик.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

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