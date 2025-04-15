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- Шоу-бізнес
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У кремовому бікіні і золотих прикрасах: папараці заскочили привабливу модель на пляжі у Маямі
29-річна Брукс Нейдер насолоджується відпочинком на узбережжі Атлантичного океану.
До об’єктивів папараці на пляжі у Маямі-Біч потрапила американська модель Брукс Нейдер.
Дівчина мала стрункий і привабливий вигляд. На ній було бікіні кремового кольору з драпуванням. Зверху Брукс одягла в’язану темно-вишневу мініспідницю, яка скріплювала з одного боку великим металевим кільцем.
Свій пляжний лук Нейдер доповнила золотими прикрасами: сережками-кільцями, парними браслетами і каблучками. У неї було укладання з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і молочний манікюр. У руці Брукс несла охолоджувальний коктейль.
Нагадаємо, Брукс Нейдер з’явилася на заході Clarins ICONS у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі у червоній прозорій блузці з бантами і чорній спіжниці з високим розрізом.